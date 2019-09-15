Okuyanın kafasını karıştıran olay... Yerine kayyım atanan başkan, kayyımın yerine kayyım olarak atandı

Erzurum'un Hınıs ilçesi Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, bir proje kapsamında yurt dışına gönderilen ve geri dönmeyen 5 çiftçinin PKK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından görevinden alınmıştı.

Görevden el çektirilen ve hakkında soruşturma başlatılan Demir'in yerine ise kayyım olarak Karayazı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Latif Maskan ile Karaçoban Ziraat Odası Başkanı Sabrullah Gündüz'ün atanmasına karar verildi. Abdulsamet Demir, hakkında verilen takipsizlik kararının ardından görevden alınan ikinci kayyım Sabrullah Gündüz'ün yerine kayyım olarak atandı.

Yeniden koltuğa oturdu

6964 Sayılı Ziraat Odaları Ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu'nun 7. maddesi kapsamında her 4 yılda bir aralık ayında seçim yapılması gerekirken; görev süresi çoktan dolan Demir'in 'kayyım yöntemiyle' yeniden koltuğuna oturması ve odanın seçime gitmemesi tartışma konusu oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, "Hınıs Ziraat Odası Başkanlığı'na sırayla yönetmesi için Mehmet Latif Maskan ve Sadullah Gündüz kayyum olarak atanmışken; hakkındaki suç isnadı nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Abdulsamet Demir, hakkında verilen yargı kararından sonra hangi hukuki gerekçe ile görevden uzaklaştırıldığı meslek örgütüne kendisinin yerine kayyum olarak atanmıştır?" diye sordu.