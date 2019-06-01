Oku/Tefekkür et... Sakalına beyaz düşünce
Hz. Ömer (r.a.) şöyle buyurur, "Sakala ak düşmesi ölümün habercisidir."01 Haziran 2019 Cumartesi 14:02
Hz. Ömer (r.a.) her gün kendisine ölümü hatırlatması için bir adamı birkaç lira vererek görevlendirmişti. Bu adam da her gün birkaç defa ölümü hatırlatırdı.
Vazifesi gereği yine bir gün hatırlatma yapınca Hz. Ömer (r.a.) o kişiye dedi ki:
‘Sen bundan sonra bana gelip ölümü hatırlatma. Çünkü bizim sakallarımız beyazlaştı, senin hatırlatmana artık ihtiyacım kalmadı. Sakala ak düşmesi ölümün habercisidir.’
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