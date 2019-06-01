Oku/Tefekkür et... Sakalına beyaz düşünce

Hz. Ömer (r.a.) her gün kendisine ölümü hatırlatması için bir adamı birkaç lira vererek görevlendirmişti. Bu adam da her gün birkaç defa ölümü hatırlatırdı.

Vazifesi gereği yine bir gün hatırlatma yapınca Hz. Ömer (r.a.) o kişiye dedi ki:

‘Sen bundan sonra bana gelip ölümü hatırlatma. Çünkü bizim sakallarımız beyazlaştı, senin hatırlatmana artık ihtiyacım kalmadı. Sakala ak düşmesi ölümün habercisidir.’