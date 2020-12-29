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Siyaset Okurken mideniz bulanacak! Kılıçdaroğlu’ndan CHP’deki tecavüzlere dair iğrenç sözler
Siyaset

Okurken mideniz bulanacak! Kılıçdaroğlu’ndan CHP’deki tecavüzlere dair iğrenç sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki tecavüz vakalarının gündemi değiştirmek için AK Parti tarafından ortaya atıldığını söyleyerek partisindeki sapkınları gizlemeye ve mağduriyetlerin üzerini örtmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:08:00 -
Okurken mideniz bulanacak! Kılıçdaroğlu’ndan CHP’deki tecavüzlere dair iğrenç sözler

CHP yönetiminin üstünü örtbas etmeye çalıştığı taciz ve tecavüz olayları zinciri Maltepe, Avcılar, Ümraniye, Şişli, Esenler, Muğla ve Konya'da devam etti.

CHP'den şu ana kadar yaşanan olaylara tatmin edici bir açıklama gelmezken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin MYK toplantısı sonrası yaşanan bu olaylara değindi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP Lideri Kılıçdaroğlu, toplantıda son günlerdeki "taciz" iddiaları üzerinden hükümetin CHP'ye yönelttiği eleştirileri masaya yatırdı.

Toplantıda, söz konusu eleştirilerin maksatlı ve gündemi değiştirme amaçlı olduğu belirtildi. Bu tür hamleler ile ekonomi ve dış politika başta olmak üzere önemli ve yakıcı meseleler üzerindeki dikkatin başka yönlere çekilmeye çalışıldığı değerlendirmesi yapıldı.

 

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Yorumlar

Şeref Kazan

Size ne Tecavüz Taçiz Hırsızlık İslam düşmanlığı CHP nin genlerinde CHPye girmek ya tecavüz etmek veya tecavüz edilmek içindir de sizi bu kadar kudurtan ne onu anlamıyorum bırakın birbirlerine tecavüz ederken gebersinler
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