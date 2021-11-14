Okumadılar, araştırmadılar! Samsun Valiliği'nin koronavirüs kararına linç kampanyası

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Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yurt dışındaki "bazı" ülkelerden Samsun'a gelecek kişilerin şehre girebilmesi için, "PCR test sonucunun ibrazına, en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını belgelemelerine ve son dozdan en az 14 gün geçmesine, bu şartları belgeleyemenlerin ise ikametgahlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınmalarına" karar verdi.

Öte yandan dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi adına, uçak ve gemi mürettebatı, gemi adamı ile TIR şoförleri PCR ve karantina uygulamasından muaf tutuldu.

Açıklamayı okumayıp, ortaya atılan yalana inandılar

Samsun Valiliği'nin açıkladığı karar, kargaşa peşinde koşan kesimler tarafından, "yurt dışından şehre gelecekler için" değil de "yurt içi" kararıymış gibi servis edildi. Valiliğin sayfasına girip, açıklamayı okumak yerine "yalan bilgi"ye inanmayı tercih eden "zorunlu aşı karşıtları", sosyal medyada linç kampanyası başlattı.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: