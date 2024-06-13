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Yaşam Okumadan plan yapmayın! Bayramda hava nasıl olacak?
Yaşam

Okumadan plan yapmayın! Bayramda hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2024-06-13 11:51:41 - 2024-06-13 11:51:40
Okumadan plan yapmayın! Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava raporuna göre, Kurban Bayramı yurt genelinde serin ve yağmurlu geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre; sıcak hava dalgasının cumartesi günü ara vermesi ve 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Aynı gün İzmir ve Ankara'da da hava serinleyecek.

Sağanak geliyor

Bayramın ilk günü İstanbul'da havanın 35 derecelerden 28 derecelere kadar inmesi ve kısa süreli olsa da sağanak yağış bekleniyor. Ülkemizin güney kesimlerinde, Ege bölgesinde sıcaklıklar sürecek

.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, ç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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