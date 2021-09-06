Okulun ilk gününde ders olur mu?

Pandemi sebebi ile 1.5 yıldan beri okuldan uzak olan öğrenciler, 6 Eylül 2021 günü itibarıyla arkadaşları ve öğretmenleri ile buluştular.

Velilerin ve kamuoyunun en çok merak ettiği soru ise "1,5 yıl sonra okulu ile buluşan öğrenciler, ilk günde ders işlediler mi?" oldu. Veliler, okulun ilk gününde, evlerine dönen çocuklarına en çok bu soruyu sordular.

Aslında koronasız eski yıllarda da, öğrenciler okulun ilk gününde tanışma faslı ile geçmesi, bir anlamda dersin kaynamasından yanaydılar. Ama 1.5 senelik okuldan uzak hayat, 2020-2021 öğrencilerini derslere daha hızlı redakte olmaları konusunda motive etti.

Bugün sabah tüm Türkiye’de çalan ders zilinin, salgının kontrol altına alınması ile, sene sonuna kadar kesintisiz sürmesi bekleniyor.

Siyasiler: En son kapanacak olan okullar olacak

Yeni dönemde siyasilerin ve gerek Sağlık Bakanı ve gerekse Milli Eğitim Bakanı’nın verdiği ortak karar, "salgında olumsuz gelişmeler yaşanırsa, en son okullar kapanacak" şeklinde.



Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile ataması yapılan 20 bin öğretmen ile, yeni ders yılına hızlı bir giriş yapıldı.

Gerek liseye geçiş sınavları ve gerekse merkezi kayıt sistemindeki aksaklıkların büyük oranda çözülmüş olması, 2021-2022 eğitim yılının, daha az tartışmalı şekilde başlamasını sağladı.

Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk döneminde başlayan iki yarıyıl ortasındaki tatil dışında, ayrıca iki kısa tatil, bu sene de uygulanacak.

Buna göre, bu seneki eğitim takvimi şöyle olacak: "1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.”