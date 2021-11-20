  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Okulu evinin içine mi yapsınlar Profesör?
Gündem

Okulu evinin içine mi yapsınlar Profesör?

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu programda Başkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof.Dr. Uğur Emek, “Ankara’da Yaşamkent’te oturuyorum. Buralarda artık devlet okulu yok. İnsanlar özel okula çocuklarını yollamaya mecbur ediliyor.” dedi. Ancak durumun öyle olmadığı ve mahallenin etrafında onlarca okul olduğu ortaya çıktı. Telefonla ulaştığımız Prof.Dr. Uğur Emek; "Okul yok demedim, doğru düzgün okul yok dedim" açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 14:58:00 -
Okulu evinin içine mi yapsınlar Profesör?

 Yeni Akit/Ankara 

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu programda Başkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof.Dr. Uğur Emek, “Ankara’da Yaşamkent’te oturuyorum. Buralarda artık devlet okulu yok. İnsanlar özel okula çocuklarını yollamaya mecbur ediliyor.” dedi. Ancak durumun öyle olmadığı ve mahallenin etrafında onlarca okul olduğu öğrenildi.

Telefonla ulaştığımız Prof.Dr. Uğur Emek; "Okul yok demedim, doğru düzgün okul yok dedim. Çocuğumu daha önce devlet okuluna gönderdim. Oradan da özel okula yazdırdım. Daha sonra Yaşamkent'e taşınınca özel okula göndermeye devam ettim. Buradaki devlet okullarının yetersiz ve niteliksiz olduğunu düşünüyorum. Okul var ama yaşadığım mahalledeki herkes çocuğunu devlet okuluna gönderse okulların yeterli kapasitede olmadığını düşünüyorum" dedi.

İşte Çankaya Yaşamkent'in etrafındaki okullar:

Alacaatlı Mahallesinde Akgül Ulusoy Anaokulu, Akgül Ulusoy İlkokulu, Muzaffer Bahri Kutluözen Ortaokulu, Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi, Ümitköy Kız Anadolu İmam Halip Lisesi, Ümitköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yunus Emre İlk ve Ortaokulu, Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi ve Alacaatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konutkent Mahallesinde Konutkent Sabiha Reşit Turgut İlkokulu, Hilmi Hatice Aksoy Ortaokulu ve Kezban Mercan Anaokulu, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesinde ise Avni Akyol İlkokulu, Leyla Turgut Anadolu Lisesi, Necdet Şeçkinöz Ortaokulu ve Mehmet Ulucan Özel Eğitim Uygulama Okulu.

Bu üç mahallenin Yaşamkent Mahallesine sınır komşusu mahalleler olup diğer mahallelerdeki okulların yürüme mesafesinde olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uluslararası yatırım bankasından dolar/TL için felaket tellallığı!
Ekonomi

Uluslararası yatırım bankasından dolar/TL için felaket tellallığı!

TCMB'nin faiz indirimi sonrasında ABD ekonomisinin TL üzerinde baskı oluşturduğunu savunan uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, dola..
Okul bahçesinde kan donduran görüntü! Asılı halde bulundu
Yerel

Okul bahçesinde kan donduran görüntü! Asılı halde bulundu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir okulun bahçesinde balkon korkuluğuna asılı bir ceset bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ..
Mustafa Sarıgül 'Nusret'e ben dokundum' deyip uyardı: Hava atma caka satma!
Gündem

Mustafa Sarıgül 'Nusret'e ben dokundum' deyip uyardı: Hava atma caka satma!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, belediye başkanı olduğu dönemde Nusret'e destek verdiğini söyleyerek, "Nusret'e Musta..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay