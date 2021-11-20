Okulu evinin içine mi yapsınlar Profesör?

Yeni Akit/Ankara



Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu programda Başkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof.Dr. Uğur Emek, “Ankara’da Yaşamkent’te oturuyorum. Buralarda artık devlet okulu yok. İnsanlar özel okula çocuklarını yollamaya mecbur ediliyor.” dedi. Ancak durumun öyle olmadığı ve mahallenin etrafında onlarca okul olduğu öğrenildi.

Telefonla ulaştığımız Prof.Dr. Uğur Emek; "Okul yok demedim, doğru düzgün okul yok dedim. Çocuğumu daha önce devlet okuluna gönderdim. Oradan da özel okula yazdırdım. Daha sonra Yaşamkent'e taşınınca özel okula göndermeye devam ettim. Buradaki devlet okullarının yetersiz ve niteliksiz olduğunu düşünüyorum. Okul var ama yaşadığım mahalledeki herkes çocuğunu devlet okuluna gönderse okulların yeterli kapasitede olmadığını düşünüyorum" dedi.



İşte Çankaya Yaşamkent'in etrafındaki okullar:

Alacaatlı Mahallesinde Akgül Ulusoy Anaokulu, Akgül Ulusoy İlkokulu, Muzaffer Bahri Kutluözen Ortaokulu, Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi, Ümitköy Kız Anadolu İmam Halip Lisesi, Ümitköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yunus Emre İlk ve Ortaokulu, Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi ve Alacaatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konutkent Mahallesinde Konutkent Sabiha Reşit Turgut İlkokulu, Hilmi Hatice Aksoy Ortaokulu ve Kezban Mercan Anaokulu, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesinde ise Avni Akyol İlkokulu, Leyla Turgut Anadolu Lisesi, Necdet Şeçkinöz Ortaokulu ve Mehmet Ulucan Özel Eğitim Uygulama Okulu.



Bu üç mahallenin Yaşamkent Mahallesine sınır komşusu mahalleler olup diğer mahallelerdeki okulların yürüme mesafesinde olduğu öğrenildi.