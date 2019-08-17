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Okulların bakımı denetimli serbestlikten

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokolle hayata geçirilen proje kapsamında; Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesinde bulunan bir çok okulun, yaz tatili süresince temizlik, tadilat ve boya-badana işlemleri gerçekleştirildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:15
Okulların bakımı denetimli serbestlikten

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokolle hayata geçirilen proje kapsamında; Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesinde bulunan bir çok okulun, yaz tatili süresince temizlik, tadilat ve boya-badana işlemleri gerçekleştirildi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu ve Tekirdağ Özel Eğitim Meslek Okullarının boya-badana çalışmalarını gerçekleştiren Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde bulunan yükümlüler; çocukların eğitimine katkıda bulunmalarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.


Ayrıca Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç ise“Denetimli serbestlik kapsamında verilen kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğünün; kişilerin kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanmalarını, başkalarının haklarına saygı göstermelerini, iyileştirme ve topluma kazandırmayı esas alan önemli bir uygulama olduğunu belirterek, bu kapsamda yaz tatili süresince İlçe Milli Eğitim müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen okullarda yürütülecek olan çalışmaların sonraki tatil dönemlerinde de yaygınlaştırılacağını” ifade etti.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:15
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