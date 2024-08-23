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Gündem Okulların açılması ertelenecek mi? Bakan Tekin son noktayı koydu
Gündem

Okulların açılması ertelenecek mi? Bakan Tekin son noktayı koydu

Yeniakit Publisher
2024-08-23 14:33:00 -
Okulların açılması ertelenecek mi? Bakan Tekin son noktayı koydu

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili endişeler sürerken "Yaz tatili uzayacak" iddiaları ortaya atılmıştı. Bakan Tekin, "9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok" dedi.

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili endişeler sürerken "Yaz tatili uzayacak" iddiaları ortaya atılmıştı. Bakan Tekin, "9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok" dedi.

Gaziantep'te 11 ilin İl Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı.

Bakan Tekin, okulların ne zaman açılacağı konusunda, "MEB ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var. Tatil uzadı gibi. 9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok. 2 Eylül günü öğretmen arkadaşlarımızın seminerleri başlıyor. 9 Eylül'de takvimimiz başlayacak" ifadelerini kullandı.

"ARA TATİLİN KALMASI GİBİ BİR DURUM YOK"

"Ara tatil kalkacak mı?" sorusuna da yanıt veren Tekin, "Ara tatilin kalkması gibi bir durum yok. Uzaktan yürütülen seminerler artık yüz yüze yapılacak" dedi.

"TÜRK MİLLETİNİN ARZULADIĞI BİR EĞİTİM ÖĞRETİM MODELİ ORTAYA KOYDUK"

Öte yandan; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu yıl itibarıyla 1, 5 ve 9. sınıfları kapsayan her kademenin ilk sınıfında uygulanmaya başlayacağını belirten Tekin, "Anadolu insanının, bütün Türk milletinin istediği, arzuladığı bir eğitim öğretim modeli ortaya çıkarmış olduk. Bize ait, bize ait olan değerleri çocuklarımıza vermek isteyen ve aynı zamanda da evrensel ilkelerle örtüşen bir model geliştirdik" dedi.
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