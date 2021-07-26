Okulların açılması ertelecek mi? Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 okulların açılış tarihi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihini açıkladı. LGS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası okullar ne zaman açılacak? Okulların açılışı ertelencek mi? soruları da daha fazla merak edilir oldu. Günlük korona vaka sayılarının 5 binlerden 10 binlere çıkması hem öğrencileri hem de velileri tedirgin ediyor. geçtiğimiz dönem çoğunlukla uzaktan eğitim gören milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamen yüz yüze olmasını istemekte.

2 Temmuz’da karne alan öğrenciler için Ağustos ayında da telafi eğitim devam edileceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merak edilen ‘Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelencek mi? Okullar Eylül ayında mı açılacak? sorularına cevap verdi.

Okullar eylül ayında mı açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son dönemdeki vaka artışlarının okullarının açılış tarihini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruya ise "Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz, kimsenin şüphesi olmasın. Toplumumuzdan beklentimiz de buna destek olmaları yönündedir. Odak noktamız okulların açılması" şeklinde yanıt verdi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi

Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2021-2022 eğitim öğretim yılı ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

2021-2022 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.