Okulların açıldığı gün son yolculuğuna uğurlandı
Ordu'da 12 yaşındaki kız çocuğu yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul heyecanı yaşarken, meydana gelen patpat kazası sonucu hayatını kaybetti.17 Eylül 2018 Pazartesi 11:28
Ordu’da bir ortaokul öğrencisi, okulların açıldığı gün patpat kazasında hayatını kaybetti.
OKULLARIN AÇILDIĞI GÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Korgan ilçesi Koşcuğaz Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen patpat kazasında Adem Camgöz’ün kullandığı patpat devrildi. Kazada Tepealan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Gizem Camgöz (12) isimli kız çocuğu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gizem Camgöz, okulların açıldığı gün son yolculuğuna uğurlandı.
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