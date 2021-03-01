Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Artan vakalar sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. 15 Şubat’ta köy okulları, anaokulları ve kurslarda yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart’ta ise ilkokul, 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı duyurulmuştu. Ancak bu karar ertelendi ve gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki, hangi illerde okullar açılacak?

Okulların açılacağı şehirler son durum | Yüz yüze eğitim nerede başlayacak?

Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı 1 Mart’ta yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır. Liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır” dedi.