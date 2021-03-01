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Eğitim Okulların açılacağı şehirler son durum | Yüz yüze eğitim nerede başlayacak?
Eğitim

Okulların açılacağı şehirler son durum | Yüz yüze eğitim nerede başlayacak?

Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman nerede başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitimin ne zaman hangi şehirlerde başlayacağı merak konusu. 1 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı ve önemli kararlar alındı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, hangi şehirlerde okullar açılacak? Kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 20:39:00 -
Okulların açılacağı şehirler son durum | Yüz yüze eğitim nerede başlayacak?

Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Artan vakalar sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. 15 Şubat’ta köy okulları, anaokulları ve kurslarda yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart’ta ise ilkokul, 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı duyurulmuştu. Ancak bu karar ertelendi ve gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki, hangi illerde okullar açılacak?

Okulların açılacağı şehirler son durum | Yüz yüze eğitim nerede başlayacak?

Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı 1 Mart’ta yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır. Liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır” dedi.

 

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