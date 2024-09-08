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Eğitim Okullardaki ortak sınavlarda yeni dönem! Uygulama nasıl olacak?
Eğitim

Okullardaki ortak sınavlarda yeni dönem! Uygulama nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2024-09-08 13:12:00 -
Okullardaki ortak sınavlarda yeni dönem! Uygulama nasıl olacak?

Geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulaması, bu yıl daha kapsamlı hale getiriliyor. Geçtiğimiz eğitim yılında 6. ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 7. ve 10. sınıflara da uygulanacak. Böylece daha fazla öğrenci, bu merkezi sınav uygulamasına dahil edilerek derslerdeki başarı durumları ülke genelinde ölçülecek. Uygulamanın, öğrencilerin bilgi düzeylerini daha adil ve objektif bir şekilde değerlendirmek amacıyla genişletildiği belirtiliyor.

Sınıf annesi uygulamasına bu yıl da izin verilmeyecek. Ayrıca veliler randevusuz şekilde okula gelemeyecek. Sınıflarda cep telefonu kullanımı yasağına devam edilecek.

MEB, yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılından itibaren okulların enerji verimliliğini artırmak, kaynakları verimli kullanmak ve çevreci okullar geliştirmek amaçlı çalışmaları "yeşil bayrak"la tescil edecek.

Bu yıl ilkokul ve ortaokula başlayan öğrenciler, belirlenen alanlarda ağaç dikecek ve öğrenim gördüğü süre içerisinde diktiği ağacın bakım ve takibini yapacak. Okullarda su tasarrufu, atık yönetimi, çevre bilinciyle ilgili eğitimler verilecek, okul bahçelerinin daha çevreci görünüme kavuşması için çaba gösterilecek.

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