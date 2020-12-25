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Aktüel Okullardaki "etkileşimli tahtaların" bakım ve onarımını meslek liseleri yapacak
Aktüel

Okullardaki "etkileşimli tahtaların" bakım ve onarımını meslek liseleri yapacak

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:40:03 -
Okullardaki "etkileşimli tahtaların" bakım ve onarımını meslek liseleri yapacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Fatih Projesi kapsamında okullara dağıtılan etkileşimli tahtaların bakım ve onarımlarının meslek liseleri tarafından yapılacağını bildirdi.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında Fatih Projesi 1. ve 2. faz kapsamında daha önce alımı yapılmış ve garanti sürelerini doldurmuş etkileşimli tahtaların, mesleki ve teknik Anadolu liseleri tarafından bakım ve onarımlarının sağlanmasını içeren protokol imzalandı.

Protokol ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin döner sermaye kapasitesinin geliştirilmesinin ve öğrencilerin iş başında öğrenmelerinin hedeflendiği vurgulandı.

Söz konusu protokolde ayrıca etkileşimli tahtaların tamiratlarının yanı sıra destek noktası olan okulların atölye ve laboratuvarlarının donatılması, öğretmenlere ihtiyaç duydukları hizmet içi eğitimlerin verilmesi ve öğrencilere beceri eğitimi/stajlarının yaptırılmasının da yer aldığı kaydedildi.

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