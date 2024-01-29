Okullarda yeni müfredat şubat sonunda yürürlükte! işte değişiklikler

Yeni müfredatın şubat ayı sonunda açıklanacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Tekin, “Ders saati aynı kalacak, içerik sadeleşecek. Devamsızlık konusunda af olmayacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; “Yeni müfredat hazır, yakında duyuracağız. İçerik sadeleşecek ama ders saatlerinde değişiklik yok. Ortak sınavlarla okullar arasındaki farklılıkları görebilecek noktaya geldik. Ayrıca aldığımız tedbirlerle öğrencilerin devamsızlığında ciddi düşüşler gördük. Bu nedenle devamsızlık konusunda ısrarcıyız. Af gündemimize gelmeyecek” dedi. Bakan Tekin ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılının geride kalmasına az bir zaman kala, bölgedeki çalışmaları da anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da gazetecilerle bir araya geldi. Sabancı Öğretmenevinde düzenlenen buluşmada eğitimin bugünü, geleceği ve yapılan değişiklikler masaya yatırıldı. Toplantının gündem maddeleri arasında; yeni müfredat, devamsızlık ve sınıf tekrarı, ortak sınavlarla ilgili ilk değerlendirmeler, deprem bölgesindeki çalışmalar ve sayısı giderek artan tematik okullar vardı. Bakan Tekin’le görüşmede öne çıkan 10 başlık ve açıklamaları şöyle:

1- MÜFREDATTA DERS SAATİ AYNI İÇERİK FARKLI

“Müfredat değişikliğiyle ilgili bütün çalışmalarımız bitti. İlgili birimlerin incelemesi sürüyor. Şubat’ın sonuna doğru yeni müfredatın detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Kapsamlı değişiklikler olacağı için sadece her kademenin başlangıç sınıfında, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulayacağız. Yani okul öncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda başlayacağız. Öğretmenlerle görüşmelerimizde mevcut müfredatın yetişmesinin mümkün olmadığı dile getiriliyor. Bu nedenle ders içeriklerinin azaltılması, sadeleştirilmesi söz konusu olacak, ders ve ders saati değil. Herhangi bir dersin haftalık saatinde yapacağımız bir saatlik değişiklik belki on binlerce öğretmenimizi etkileyecek. Buna ihtiyaç da yok zaten. Norm kadro fazlası olmayacak, çalışmalarımız bu yönde.

2- ORTAK SINAVLAR ŞİŞİRİLMİŞ NOTLARI ÖNLER Mİ?

Ortak sınavların değerlendirilmesi bizim için önemli. Çünkü bu şekilde okullar arasındaki farkları da görebileceğiz. Sadece ölçme ve değerlendirme açısından değil, okullardaki öğrencilerin kazanımlarını da saptayacak ve takip edebileceğiz. Ortak sınavdan ve okulun yaptığı yazılıdan alınan notları karşılaştırma olanağı da olacak.

3- DEVAMSIZLIK AZALDI, ‘AF’ BEKLEMEYİN

Devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmaları gerçekleştirmek için ‘önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu’ kuruldu. Bu gruptaki öğrencilerin velisi devamsızlığın 5’inci gününde okula davet ediliyor, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırıcı çalışmalar yapılıyor. Tedbirler birinci yarıyıl istatistiklerine olumlu yansıdı. LGS’ye hazırlanan 8’inci sınıftakilerin devamsızlık oranlarında geçen yıla göre yüzde 9,20 oranında azalma oldu. Liselerde de bir değişim var.12’nci sınıflarda devamsızlık affının verilmeyeceğini belirtilmiştik. Dönem sonunda görmüş olduk ki, geçen seneye göre 12’nci sınıfların devamsızlığı da yüzde 35,21 gibi bir düşüş gösterdi. Açık ve altını çizerek söyleyeyim; devamsızlık konusunda çok ısrarcıyız. Daha önce olduğu gibi af ya da benzeri uygulama gündeme gelmeyecek.

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4- DEPREM BÖLGESİNDE GİDENLER GERİ DÖNDÜ

Deprem öncesi 11 ilde öğrenci sayısı 3 milyon 701 bin 466’ydı. Bugün itibarıyla 11 ilde öğrenci sayımız 3 milyon 663 bin 546’dır. Yani gidenlerin büyük bölümü geri döndü. Bölgede seferberlik anlayışı içinde faaliyetler yürüttük.

5- BETONARMELER 2 KAT YAPILACAK

Depremden önce 11 ilin tamamında 119 bin 200 derslik bulunuyordu. Depremden 12 bin 119 derslik etkilendi. Tedbiren yapılan çalışmalar dahil yaklaşık 45 bin dersliği onarıp öğrencilere sunduk. Şimdi kullanılamaz hale gelen 12 bin 119 dersliğin yaklaşık iki katını inşayı hedefliyoruz. Proje bedeli 62 milyar TL olan toplam 22 bin 39 yeni derslik hedefliyoruz. Böylece 6 Şubat öncesi 119 bin 200 olan derslik sayısı, yaklaşık yüzde 8,3’lük artışla 129 bin 127’ye çıkmış olacak.

Yapılan çalışmalarla, 3 bin 100 derslik hizmete açıldı. Yaklaşık 2 bin 61 dersliği, hızlı ve güvenli ‘çelik yapı’ olarak planladık. Yapımı süren bin çelik yapı dersliği tatil dönüşü kullanıma sunmayı planlanıyoruz. Diğer betonarme binalar ise zemin artı bir kat olmak üzere yapılacak. Yeni yerleşim yerleri için Emlak Konut ve TOKİ ile iş birliğimiz olacak.

6- DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRETMENLER

Deprem bölgesine 21 bin 569 yeni öğretmen atandı. Burada 2 öğretmen grubu var. Bu öğretmenlerden ayrılmak isteyenlere hak verilecek. Bölgede kalan öğretmenler için hizmet puanlarının yükseltilmesi uygulamasını yaptık.

7- İSTANBUL’DA DEPREM RİSKİ ÇALIŞMALARI

2006 yılında kurulan İstanbul Proje Koordinasyon birimi faaliyetleri kapsamında bugüne kadar; 367 okul, 11 bin 590 derslik yıkılarak yeniden yapıldı. Şu anda da 50 okul, 1329 dersliğin yeniden yapımı devam ediyor. Ayrıca YİKOB tarafından 7 okul, 207 dersliğin de yeniden yapımı devam ediyor. 779 okul, 19 bin 615 dersliğin güçlendirmesi yapıldı, 22 okul, 572 dersliğin güçlendirmesi devam ediyor.

8- TEMATİK OKULLAR

2014’te voleybol, futbol, basketbol, ayakkabıcılık liseleri gibi okullar açtık. Kadın voleybol milli takımımızın başarısında bizim çok payımız var. Tematik liselerin devamı gelecek, bölgelere göre okullar açabilmeliyiz. Örneğin Erzurum’da kış sporlarında uzmanlaşacak bir okul neden olmasın?

9- MESEM’DE ÖĞRENCİ ÖLÜMLERİ

Mesleki eğitim merkezleri ile işyerlerinin yaptığı sözleşmede herhangi bir açık yok. Kurallar net, ancak olaylar bize uygulamada sorun olduğunu gösteriyor. Bu durumu biz de araştırıyoruz, konu yargıya da intikal etti.

10- 'CUMHURİYETE DOĞRU'

Cumhuriyetin 100’üncü yılı için büyük bir tiyatro oyunu projesi yürüttük. Projede tarihi bir yanlışlık olmaması için 20 kişilik akademisyen kadrosuyla çalıştık. Ortak değerler etrafında birleştirmek adına önemli bir eser olarak görüyorum. Yoğun bir talep var. 18 ilde daha sahnelenmesi için daha planlama yapıyoruz.”