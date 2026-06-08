Buna göre, Effzeh son zamanlarda pek de beklenmeyen bu senaryoyu yeniden ciddiye almaya başlamış durumda. Sport1 de kısa süre önce El Malas’ın geri adım atabileceğine dair spekülasyonlarda bulunmuştu. Zira, Geißböcke’nin fiyat beklentilerine ve oyuncunun sportif hedeflerine uygun yeni bir teklif şu anda görünürde değil. Kısa bir süre önce FC Brentford'un 19 yaşındaki oyuncu için talep edilen 50 milyon avroluk toplam paketi teklif ettiği bildirildi. Tüm taraflar arasında sözde bir anlaşmaya varılmış olmasına rağmen, oyuncu tarafında bir fikir değişikliği yaşandı ve El Malas'ın annesi - şu anda Bundesliga'da hızla yükselen takımın baş danışmanı - anlaşmayı bozdu. Bild gazetesinin haberine göre, annesi Premier Lig kulübünün oğlu için doğru adım olduğuna ikna olmamış. Express'e göre, anlaşmanın bozulmasının ardından FC yönetimini bile şaşırttı. şok içinde olduğu belirtiliyor. İngiliz basında çıkan söylentilere göre, FC Liverpool, Arsenal ve iki Manchester kulübü gibi devler de El Mala'ya göz dikmiş durumda. Ancak Premier Lig'in önde gelen kulüplerinin transfer listesinde onun adı pek üst sıralarda yer almıyor. Maliyet nedeniyle Bundesliga içinde bir transfer de olası görünmüyor. Yakın geçmişte hem FC Bayern Münih hem de BVB'nin El Mala ile ilgilendiği söylenmişti. El Mala ise 2030 yılına kadar Köln ile sözleşmesi devam ediyor. Takımda kalması halinde, İngiltere'ye transfer olması durumunda kazanacağı paradan çok daha az kazanacağı kesin. Brentford'un onu yıllık 4 milyon Euro'dan fazla bir maaşla ikna ettiği söyleniyor.