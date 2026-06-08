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#1
Foto - Said El Mala için çok konuşulacak teklif: 4 milyon Euro... Hiç kimse beklemiyordu, yönetim bile şok içinde

FC Köln'den Said El Mala'nın durumunda, görünüşe göre çarpıcı bir geri dönüşe dair işaretler giderek artıyor.

#2
Foto - Said El Mala için çok konuşulacak teklif: 4 milyon Euro... Hiç kimse beklemiyordu, yönetim bile şok içinde

Kicker dergisinin edindiği bilgilere göre, Bundesliga, bu olağanüstü yetenekli oyuncu için cazip bir teklif gelmesi halinde görüşmeye açık olmaya devam ediyor. Ancak, oyuncunun takımda kalma ihtimali de konuşuluyor.

#3
Foto - Said El Mala için çok konuşulacak teklif: 4 milyon Euro... Hiç kimse beklemiyordu, yönetim bile şok içinde

Buna göre, Effzeh son zamanlarda pek de beklenmeyen bu senaryoyu yeniden ciddiye almaya başlamış durumda. Sport1 de kısa süre önce El Malas’ın geri adım atabileceğine dair spekülasyonlarda bulunmuştu. Zira, Geißböcke’nin fiyat beklentilerine ve oyuncunun sportif hedeflerine uygun yeni bir teklif şu anda görünürde değil. Kısa bir süre önce FC Brentford'un 19 yaşındaki oyuncu için talep edilen 50 milyon avroluk toplam paketi teklif ettiği bildirildi. Tüm taraflar arasında sözde bir anlaşmaya varılmış olmasına rağmen, oyuncu tarafında bir fikir değişikliği yaşandı ve El Malas'ın annesi - şu anda Bundesliga'da hızla yükselen takımın baş danışmanı - anlaşmayı bozdu. Bild gazetesinin haberine göre, annesi Premier Lig kulübünün oğlu için doğru adım olduğuna ikna olmamış. Express'e göre, anlaşmanın bozulmasının ardından FC yönetimini bile şaşırttı. şok içinde olduğu belirtiliyor. İngiliz basında çıkan söylentilere göre, FC Liverpool, Arsenal ve iki Manchester kulübü gibi devler de El Mala'ya göz dikmiş durumda. Ancak Premier Lig'in önde gelen kulüplerinin transfer listesinde onun adı pek üst sıralarda yer almıyor. Maliyet nedeniyle Bundesliga içinde bir transfer de olası görünmüyor. Yakın geçmişte hem FC Bayern Münih hem de BVB'nin El Mala ile ilgilendiği söylenmişti. El Mala ise 2030 yılına kadar Köln ile sözleşmesi devam ediyor. Takımda kalması halinde, İngiltere'ye transfer olması durumunda kazanacağı paradan çok daha az kazanacağı kesin. Brentford'un onu yıllık 4 milyon Euro'dan fazla bir maaşla ikna ettiği söyleniyor.

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Foto - Said El Mala için çok konuşulacak teklif: 4 milyon Euro... Hiç kimse beklemiyordu, yönetim bile şok içinde

Köln için ise El Mala'nın kalması tam bir başarı olurdu. 34 maçta 18 gol katkısı ile, çoğu yedek olarak, geçen sezon Bundesliga'ya yeni yükselen takımın ligde kalmasında önemli bir rol oynadı. Buna bağlı olarak, Alman Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi için yüksek sesli çağrılar da olmuştu. Özellikle de Lennart Karl'ın sakatlığından sonra. Ancak milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, sürpriz bir şekilde RB Leipzig'den Assan Ouedraogo'yu kadroya dahil etti ve böylece kanat pozisyonu için bire bir yedek almaktan vazgeçti.

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