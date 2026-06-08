  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Anlaşmayı resmen açıkladı ve kapıyı kapattı: Onuachu için gelen dev karlı teklife... Samsun’dan İstanbul’a nakil Ambulans helikopter sınırları zorluyor Köylülerle anlaşma yapılamadı: Petrol için iki ilde arazilere el konulacak Türk işi el sanatları Afrika ülkesinde daha büyük ilgiye neden oldu: Kadınlara yönelik olan önemli katkı
#1
Foto - Samsun’dan İstanbul’a nakil Ambulans helikopter sınırları zorluyor

Hidrosefali tanısı bulunan 13 yaşındaki erkek hasta Y.E.D.'nin şant değişimi ameliyatı için sevkine karar verildi.

#2
Foto - Samsun’dan İstanbul’a nakil Ambulans helikopter sınırları zorluyor

Tedavisinin sürdürüldüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nden, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne nakli planlanan hasta için hava ambulansı devreye alındı.

#3
Foto - Samsun’dan İstanbul’a nakil Ambulans helikopter sınırları zorluyor

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulans helikopterle alınan hasta, Çaycuma Havalimanı'na ulaştırıldı.

#4
Foto - Samsun’dan İstanbul’a nakil Ambulans helikopter sınırları zorluyor

Burada İstanbul'dan gelen helikopter ambulans ekibine teslim edilen hasta, ileri tedavi ve şant değişimi operasyonu için hava yoluyla İstanbul'a sevk edildi.

#5
Foto - Samsun’dan İstanbul’a nakil Ambulans helikopter sınırları zorluyor

Yetkililer, Samsun'da konuşlu ambulans helikopterin sadece bölgesel görevlerde değil, ihtiyaç halinde iller arası hasta transferlerinde de aktif olarak görev aldığını belirterek, kritik vakaların en kısa sürede uygun sağlık merkezlerine ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

#6
Foto - Samsun’dan İstanbul’a nakil Ambulans helikopter sınırları zorluyor

Gerçekleştirilen operasyonla, hastanın ileri tedaviye hızlı ve güvenli şekilde erişimi sağlanırken, hava ambulans sisteminin sağlık hizmetlerindeki stratejik önemi bir kez daha ortaya konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Berhan Şimşek'ten bomba itiraf: Özel ve İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı
Gündem

CHP'li Berhan Şimşek'ten bomba itiraf: Özel ve İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında parti içindeki kirli ortaklığı ve liderlik krizini çok sert ifadelerle if..
Öğrencilerin tehdit edildiği ortaya çıktı! İstanbul Erkek Lisesi’ndeki provokasyonda akran zorbalığı
Gündem

Öğrencilerin tehdit edildiği ortaya çıktı! İstanbul Erkek Lisesi’ndeki provokasyonda akran zorbalığı

İstanbul Erkek Lisesinde okul müdürünün konuşması sırasında yaşanan ve dün gündeme getirdiğimiz protestoya dair yeni görüntüler ortaya çıktı..
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı
Gündem

Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı

Rahmi Koç'un Kürt kadınları aşağılayan skandal fıkrası gündemdeki tazeliğini korurken, Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı..
Küfürbaz Fatih yine ağzını bozdu: Hadi lan ordan! Cahil, ezik, seni...
Gündem

Küfürbaz Fatih yine ağzını bozdu: Hadi lan ordan! Cahil, ezik, seni...

Eski Türkiye’de çalıştığı gazetelerde yıllarca muhafazakar ve mütedeyyin kesime ağza alınmayacak küfürler etmeyi alışkanlık haline getirdiği..
İran'dan İsrail'e füze saldırısı
Gündem

İran'dan İsrail'e füze saldırısı

Orta Doğu'da gerilim katlanarak tırmanıyor. Katil İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenlediği kalleş saldırının..
"Korsan Özgür"ün grup başkanlığı da elinden gitti
Siyaset

"Korsan Özgür"ün grup başkanlığı da elinden gitti

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, kurultaydaki şaibe nedeniyle genel başkanlığı kaybeden ve hemen ardından apar topar CHP Grup Başkanı seçilen Özgür ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23