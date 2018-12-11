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Okullarda yeni dönem başlıyor! 81 ile talimat verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile, 81 ilde güvenlik kamerasız okul kalmayacak. Bu projeyle okulların 7 gün 24 saat takip edilmesi hedefleniyor.

11 Aralık 2018 Salı 16:19
Okullarda yeni dönem başlıyor! 81 ile talimat verildi

Okul güvenliği protokolü ile 81 ilde güvenlik kamerasız okul kalmayacak. 50 bin okulun bahçesi ve çevresi gece görüşlü kameralarla 7 gün 24 saat takip edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan okul güvenliği protokolü ile artık güvenlik kamerası olmayan okul kalmayacak, okul güvenliği gece görüşlü kameralarla yapılacak.

Valiliklere yazı gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen yazıda güvenlik kamera sistemi olmayan okul kalmaması amacıyla, şehirlerdeki tüm okullarda, okul önü, yakını ve çevresini görecek şekilde kamera takılması istendi. İçişleri Bakanlığı daha önce pilot olarak başlatılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre şartı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak kameraların hızla temin edilmesini talep etti.

KGYS ile okullarda emniyetin belirlediği noktalara kurulan kameralar, kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilecek. 6'sı sabit ve biri hareketli olmak üzere belirlenen her okula 7'şer kamera kurulan sistemde, kameralar 24 saat kayıt alarak görüntü emniyet merkezine iletebiliyor. 2019'un Haziran ayında sistemin tüm okullara kurulması hedefleniyor. Kamera sistemi sayesinde, öğrenciler için hem okula giriş çıkışta hem de okul çevresinde güvenli ortam sağlanması, madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklarla mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 16:19
  1. Milli Eğitim Bakanlığı
  2. İçişleri Bakanlığı

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