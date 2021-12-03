Okullarda ücretsiz öğle yemeği verilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış töreninin ardından 20. Milli Eğitim Şûrası Divan Toplantısı çalışmalarına başladı. Milli eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl aranın ardından toplanan şûranın ikinci gününde “Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” olmak üzere 3 ihtisas komisyonu kuruldu.

Bugün açıklanacak

Öğretmen, öğrenci, veli, eğitim yöneticisi, sendika, vakıf, dernek, sanayi ve ticaret odaları gibi STK’lar ile üniversiteler de gündemle ilgili tespit ve önerilerini iletti.

Şûrada görüşülmek üzere oluşturulan öneriler, ihtisas komisyon çalışmalarında ele alınıyor ve komisyonlarda sunulacak yeni önerilerle şûra üyelerince tartışıldıktan sonra nihai şekli verilecek. 600’e yakın şûra üyesinin katılımıyla düzenlenen özel ihtisas komisyonlarında görüşülen öneriler bugün yapılacak Genel Kurul Toplantısı’nda oylanacak ve tavsiye kararları alınacak.

Öneriler arasında öne çıkanlar

Komisyonlarda görüşülen öneriler arasında öne çıkanlar şöyle: “Beş yaş okullaşma oranının kısa vadede yüzde 100’e ulaştırılması için tüm imkanlar sağlanmalı. 3-4 yaş için de eğitime erişim imkanları artırılmalı. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuk gelişim uzmanlarının yanı sıra destek eğitim personeli/usta öğretici, güvenlik görevlisi, yardımcı hizmetli istihdam edilmeli. Dezavantajlı bölgeler ve gruplara yönelik okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak için farklı modeller (gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi, taşımalı eğitim vb.) kullanılmalı. Kronik rahatsızlığı ve süreğen hastalığı olan öğrenciler için uzaktan canlı dersleri de içerecek harmanlanmış (hibrit) eğitim modelleri geliştirilmeli. Tüm okullarda ücretsiz öğle yemeği ve beslenme desteği sağlanmalı. Okullara özelleştirilmiş bütçe ayrılması. Ders kitaplarının yanında yardımcı kaynaklar verilmelidir.. Bursluluk sınavına giriş koşulları daha çok öğrenciyi kapsayacak şekilde genişletilmeli ve burs verilen öğrenci sayısı artırılmalı. Tüm mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ulusal ve uluslararası sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda programlar açılmalı. Yabancı dil ağırlıklı mesleki eğitim programları, sanal ve artırılmış gerçeklik, alana özgü yazılım ve kodlama eğitimleri yaygınlaştırılmalıdır. Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu teknik programlarındaki derslerin en az yüzde 30’u yabancı dil olarak verilmeli. TİKA, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü gibi yurtdışında faaliyet gösteren kurumlarla iş birlikleri güçlendirilmeli. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrenciler tüm sigorta kollarına dahil edilmeli ve bu süre emekliliğe sayılmalıdır.

Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmalı, 3600 ek gösterge verilmelidir. Öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak düzenlenmeli, öğretmenlerin özlük haklarında anlamlı ve belirgin artışlar sağlanmalıdır.”

Bütün öğretmenler eşit hakka sahip olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20. Milli Eğitim Şûrası'nda alınacak tavsiye kararlarına ilişkin önceki şûralardan farklı bir uygulamaya gideceklerini ve bu kararlarla ilgili atılan her adımı, raporlarla tüm kamuoyuyla ve şûra üyeleriyle paylaşacaklarını söyledi.

Şûrada alınan kararların Milli Eğitim Bakanlığının yol haritasını oluşturmada çerçeve çizeceğini açıklayan Özer, “Yeni başlayan öğretmenlerimizin 3+1 mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Onun haricindeki özlük hakları, atamalar, tayinler hepsi kadrolu öğretmenlerle eşit hale gelmiş olacak. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, yüksek lisans yapmışsa alanı ne olursa olsun, tezli olsun, tezsiz olsun, uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar. Önümüzdeki yıllarda öğretmenlerimizin, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine çok yoğun bir şekilde yöneleceklerine inanıyorum” dedi.