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Eğitim

Okullarda telafi eğitim ne zaman yapılacak? Telafi eğitim nerede yapılacak?

Son dakika haberi Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapan okullarda yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlayacağı tarihi açıkladı. Peki okullarda telafi eğitim ne zaman yapılacak? Telafi eğitim nerede yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:37:00 - 2020-06-03 16:38:02
Okullarda telafi eğitim ne zaman yapılacak? Telafi eğitim nerede yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika açıklamasına göre, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

 

 

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