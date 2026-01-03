  • İSTANBUL
Okullarda suçiçeği alarmı! Gizlice yayılıyor, aileler tedirgin
Sağlık

Okullarda suçiçeği alarmı! Gizlice yayılıyor, aileler tedirgin

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Okullarda suçiçeği alarmı! Gizlice yayılıyor, aileler tedirgin

Türkiye genelindeki okullarda, uzun yıllardır nadiren rastlanan suçiçeği vakalarında korkutan bir artış gözleniyor. Eğitim kurumlarını ve velileri alarma geçiren bu sinsi hastalık, kuluçka süresinde kendisini hemen belli etmediği için sınıflarda adeta ışık hızıyla yayılıyor.

Okullarda uzun süredir nadiren görülen suçiçeği vakalarının yeniden ortaya çıkması, aileleri ve eğitim kurumlarını alarma geçirdi. Hastalığın başlangıçta kendini net şekilde göstermemesi nedeniyle okul çağındaki çocuklar arasında hızla yayılabildiği belirtilirken, uzmanlar erken belirtilerin takip edilmesi ve gerekli durumlarda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Suçiçeğinin ilk döneminde ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi genel şikâyetlerin görülebileceğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, hastalığın ilerleyen günlerde ciltte döküntülerle kendini belli ettiğini söyledi. Aliyeva, döküntülerin başlangıçta kızarıklık şeklinde ortaya çıktığını, bir-iki gün içerisinde ise içi sıvı dolu kabarcıklara dönüştüğünü ifade etti.

 

BULAŞTIRICILIK DÖKÜNTÜDEN ÖNCE BAŞLAYABİLİR

Suçiçeğinin son derece bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirten Dr. Aliyeva, çocukların döküntü görülmeden önce de virüsü başkalarına bulaştırabileceğini söyledi. Bu nedenle suçiçeği şüphesi bulunan çocukların okula ve kreşe gönderilmemesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Aliyeva, hastalığın çoğu vakada hafif seyrettiğini ancak özellikle küçük çocuklarda, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ve ergenlerde daha ağır tabloların görülebileceğini belirtti.

KABARCIKLARA TEMAS HASTALIĞI AĞIRLAŞTIRABİLİR

Uzmanlar, hastalık sürecinde döküntü ve kabarcıkların patlatılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Dr. Aliyeva, kabarcıkların içinde virüs bulunduğunu ve patlatıldığında bulaştırıcılığın daha da artabileceğini söyledi. Kaşıntının azaltılması için bazı durumlarda ilaç önerilebildiğini belirten Aliyeva, "Kabarcıklar tamamen kabuklanana kadar bulaşıcılık devam eder. Bu nedenle tam kabuklanma gerçekleşene kadar çocukların okula ya da kreşe gitmesini istemiyoruz" dedi.

