Koronavirüs salgını sebebiyle okullarda pek çok kısıtlama uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın aldığı son kararların ardından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da bir açıklama geldi.

Okullarda sosyal etkinlikler başlıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Bakan Koca, "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda, iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecektir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından okullarla ilgili olarak yeni kararlar aldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) illere gönderilen yazıya göre, resmi/özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinliklerin 2020'de tedbiren iptal edildiği anımsatıldı.

Bu doğrultuda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.