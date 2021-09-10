Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte aileler, okullarda vaka görülüp görülmediğini araştırmaya başladı. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli bir açıklama yaptı. Peki, PCR testi zorunlu olacak mı?

Okullarda PCR testi zorunlu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılması itibariyle vakalarda bir artış olup olmadığı yönündeki bir soruya “Şu an için ciddi bir oran olmadığını söyleyebilirim. Pazartesiden itibaren illerimizde, bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı da ayrıca öğrencileri de taramak istiyoruz" dedi.

Bakan Koca, taramanın nasıl olacağına ilişkin soru üzerine, "Rastgele taramayı yapıp bu anlamda belirtisi olmadan toplumda veya öğrencilerimizde salgının, virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız pazartesiden itibaren" cevabını verdi.

Bakan Koca bu açıklamanın ardından oluşan 'PCR çocuklar için zorunlu mu?' sorusuna cevap olarak sosyal medya hesabından "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" palyaşımında bulundu.