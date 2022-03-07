Okullarda koronavirüs rehberi güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar üzerine okullarda COVID-19 tedbirleri kapsamında, temaslı ve izolasyon uygulamalarında yeniden düzenlemeye gitti.

Okullarda maske yasağı kalktı mı?

Bakanlık bu kapsamda, "Güncel Dönemde COVID-19 Pandemisinde Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ve "Okullarda COVID-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" adı altında iki ayrı rehber yayımladı.

COVID-19 Pandemisinde Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberinde, salgının geldiği noktada etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanmasının önemli hale geldiği vurgulandı.

Okul bahçesinde maske kullanmak zorunlu mu?

Buna göre, tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Bakanlık tarafından temin edilecek. Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak.

Öğrenci ve personelin hasta veya risklilik durumları, MEB ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

Kapalı alanlarda maske takılacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğretmen, öğrenci, diğer görevliler ile ziyaretçi ve velilerin okul bahçelerinde açık alanda maske takma zorunluluğu olmayacak. Ancak tüm öğrenciler, okuldaki kapalı alanlara, dersliklere maske ile gelecek. Gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek. Öğretmenler de aşılanma durumundan bağımsız olarak okulun kapalı alanlarına girişlerinden itibaren, maske takacak. Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.

Ders süreleri 40 dakikayı aşmayacak

Yeni dönemde de daha önce olduğu gibi sınıfların pencereleri öğrenciler için risk yaratmayacak şekilde açık bırakılıp doğal havalandırma sağlanacak ve yine okul ortamında sosyal mesafeye dikkat edilecek. Ayrıca yayınlanan rehberde, ders sürelerinin de sınıf boyutları ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanmasının uygun görüldüğü yer aldı.

Derslerde maske takmak zorunlu mu?

Veli ve ziyaretçilerin, salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmemesi, teneffüs saatlerinin, okul bahçesinde kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanması, okul bahçesinde öğrenciler arasındaki mesafenin sosyal mesafeye uygun olmasına özen gösterilmesi uygulamalarına devam edilecek.

Ayrıca, vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak.

Pozitif vaka durumunda diğer öğrencilerin semptom takibi yapılacak

COVID-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi'nde ise anaokulu, kreşler, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen veya öğrencilerden birinin COVID-19 PCR testinin pozitif olması durumunda sağlık kuruluşu tarafından takip ve tedavisi yapılacak, bu kişi okula devam etmeyecek, bu sınıfta görev alan diğer öğretmenler ve öğrenciler okula devam edecek.

Bu kişilerin 7 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak.

Okul girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Bu sınıftaki öğrencilerin teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması ve kapalı alanlarda maske ve mesafe kurallarına uymaları sağlanacak.

COVID-19 testi pozitif tespit edilen öğretmen veya öğrenci, COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine göre izole edilerek tedavi edilecek.

Yayımlanan rehberlerde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda 10 gün içinde aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı kabul edilerek uzaktan eğitime geçilmesi uygulaması da sona erdi.