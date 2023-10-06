Okullarda ‘Gıda Güvenilirliği’ anlatıldı

İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün birlikte organize ettiği programlarda gıda mühendisleri tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine "Okullarda Gıda Güvenliği ve Gıda İsrafı", "Gıda Hijyeni', "Güvenilir Gıdaya Ulaşmanın Yolları" gibi konularda eğitimler veriliyor. Gazipaşa İlçe Tarım Orman Müdürlüğünce görevli gıda mühendisleri tarafından gıda hijyeni, gıda zehirlenmeleri, el yıkamanın önemi, gıda saklama kuralları, gıda etiketi okuryazarlığı konularında ve gıdanı koru kampanyası hakkında öğrenciler sunumlar eşliğinde bilgilendirildi.

“Yeni nesil bilinçleniyor”

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik yaptığı açıklamada gıdanın insanın doğumu öncesinde başlayıp ölene kadar alması gereken bir süreç olduğunu belirterek, yeni neslin okulların yanı sıra farklı kaynaklardan gıda hijyeni, güvenliği gibi konularda bilinçlendiğini söyledi.

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