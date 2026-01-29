Avrupa'nın Rus nükleer yakıtına olası yasağı güvenlik tehlikesi yaratır Avrupa’ya uyarı!

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan nükleer yakıt ithalatını yasaklaması halinde Avrupa'daki nükleer tesislerin güvenliğinin tehlikeye girebileceğini söyledi.

Likhachev, başkent Moskova'da AB'nin Rusya'dan nükleer yakıt ithalatını yasaklama girişimini, gazetecilere değerlendirdi.

Olası yasağın, Avrupa ekonomisini etkileyeceğine işaret eden Likhachev, "En önemlisi, yakıt nükleer döngünün ana unsuru olduğu için güvenlik konusunun da tehlikeye gireceği gerçeğidir. Nükleer ve radyasyon güvenliği konusu doğrudan buna bağlıdır." diye konuştu.

Likhachev, Rosatom ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) bu konuda endişe duyduğunu vurgulayarak, "Rusya karşıtı yaptırımların sayısını artırma arzusunun yerine sağduyunun galip geleceğini umuyorum." dedi.

AB yetkilileri, Rus doğal gazına yönelik yaptırımların ardından Rusya'dan nükleer yakıt ithalatına da yaptırımı değerlendirdiklerini bildirmişti.