  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Eğitim Okullarda beklenen mola! İlk ara tatil resmen başladı
Eğitim

Okullarda beklenen mola! İlk ara tatil resmen başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Okullarda beklenen mola! İlk ara tatil resmen başladı

MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 20 milyon öğrenci, 10-14 Kasım tarihleri arasında birinci dönem ara tatiline girdi. Öğrenciler ve öğretmenler kısa süreli dinlenme fırsatı yakalarken, okullarda dersler tatilin ardından kaldığı yerden devam edecek.

Milyonlarca öğrenci için son ders zili çaldı. Öğrenciler ve öğretmenler, birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım arasında yapacak. Ayrıca yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

Öğrenciler hem dinlenmeyi hem de tekrar yapmayı planlıyor

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığı yapan bazı öğrenciler ise ara tatilde hem dinlenmeyi hem de ders tekrarı yapmayı planlıyor.

LGS 14 Haziran’da

Sınav hazırlığı yapan 8. sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) da 14 Haziran 2026’da yapılacak. Ayrıca İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.

Gazeteciler Zorlu Şartlara Hazırlandı! AA’nın Savaş Muhabirliği Eğitimi
Gazeteciler Zorlu Şartlara Hazırlandı! AA’nın Savaş Muhabirliği Eğitimi

Gündem

Gazeteciler Zorlu Şartlara Hazırlandı! AA’nın Savaş Muhabirliği Eğitimi

AFAD’dan öğrencilere eğitim
AFAD’dan öğrencilere eğitim

Gündem

AFAD’dan öğrencilere eğitim

Lübnan’ın güneyinde alarm: Okullarda eğitime 1 gün ara
Lübnan’ın güneyinde alarm: Okullarda eğitime 1 gün ara

Dünya

Lübnan’ın güneyinde alarm: Okullarda eğitime 1 gün ara

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil mesajı!
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil mesajı!

Gündem

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil mesajı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23