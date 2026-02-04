Eriyen kar suları Göksu Nehri'ni coşturdu
Konya'nın Hadim ilçesi Dedemli Mahallesi'nde eriyen kar suları ve etkili olan yağışlar, Bozkır Barajı'nı besleyen su kaynaklarında ciddi artışa neden oldu.
Uzun süredir düşük debiyle akan Göksu Nehri ve kolları, son yağışların ardından gürül gürül akmaya başladı.
Bozkır Barajı'nın en önemli besleyicilerinden biri olan Dedemli Göksu Nehri, kar sularının erimesiyle birlikte adeta yeniden hayat buldu.
Nehrin ana kollarından Karapınar Suyu, artan debisi ve coşkun akışıyla etkileyici manzaralar oluşturdu.
Dedemli Su Çıktığı mevkiinde ise son yılların en yoğun su akışı gözlemlendi.
Yaklaşık iki yıldır tamamen kuruyan Aksu, dağın gövdesinden aşağı yeniden akmaya başladı.
Bölgedeki yağışlar ve eriyen karların sonucu su kaynaklarında gözle görülür bir debi artışı söz konusu oldu.
Göksu Nehri'ni besleyen bir diğer ana kol olan Yağlıpınar Suyu da debisindeki dikkat çekici artışla yöre halkını sevindirdi.
Artan su miktarının, Bozkır Barajı'ndaki doluluk oranına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.
Yöre sakinleri, uzun süredir özlenen bu manzaranın hem tarım hem de içme suyu açısından umut verici olduğunu ifade etti.
Kuraklık sebebiyle uzun süredir sıkıntı içinde olan bölgede son yağışlardan sonra vatandaşların yüzleri gülmeye başladı.
