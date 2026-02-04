  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Deneyince farkını göreceksiniz! En iyi kahve demlemenin 7 altın kuralı Anlaştılar ve geri alacaklar... Fenerbahçe durmuyor! Kante sonrası bir bomba transfer Dijital geçmişiniz geleceğinizi karartmasın! Lağım daha tam patlamamış! Asıl kıyamet, bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak Koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor! Baharın habercisine dokunan yandı İşte bu son klinik çalışmalar... Damarları iyileştiren 2 besini bilim öneriyor Yeniden inşa için rekor kaynak: Dış finansman 8,7 milyar dolara dayandı Türkiye’yi sarsan vahşette şok detay! Oğlunu ve karısını boğup kanlarıyla duvara bu notu yazmış Epstein'in ölüm anı ortaya çıktı! İşte böyle geberdi!
Doğa
11
Yeniakit Publisher
Eriyen kar suları Göksu Nehri'ni coşturdu
IHA Giriş Tarihi:

Eriyen kar suları Göksu Nehri'ni coşturdu

Konya'nın Hadim ilçesi Dedemli Mahallesi'nde eriyen kar suları ve etkili olan yağışlar, Bozkır Barajı'nı besleyen su kaynaklarında ciddi artışa neden oldu.

#1
Foto - Eriyen kar suları Göksu Nehri'ni coşturdu

Uzun süredir düşük debiyle akan Göksu Nehri ve kolları, son yağışların ardından gürül gürül akmaya başladı.

#2
Foto - Eriyen kar suları Göksu Nehri'ni coşturdu

Bozkır Barajı'nın en önemli besleyicilerinden biri olan Dedemli Göksu Nehri, kar sularının erimesiyle birlikte adeta yeniden hayat buldu.

#3
Foto - Eriyen kar suları Göksu Nehri'ni coşturdu

Nehrin ana kollarından Karapınar Suyu, artan debisi ve coşkun akışıyla etkileyici manzaralar oluşturdu.

#4
Foto - Eriyen kar suları Göksu Nehri'ni coşturdu

Dedemli Su Çıktığı mevkiinde ise son yılların en yoğun su akışı gözlemlendi.

#5
Foto - Eriyen kar suları Göksu Nehri'ni coşturdu

Yaklaşık iki yıldır tamamen kuruyan Aksu, dağın gövdesinden aşağı yeniden akmaya başladı.

#6
Foto - Eriyen kar suları Göksu Nehri'ni coşturdu

Bölgedeki yağışlar ve eriyen karların sonucu su kaynaklarında gözle görülür bir debi artışı söz konusu oldu.

#7
Foto - Eriyen kar suları Göksu Nehri'ni coşturdu

Göksu Nehri'ni besleyen bir diğer ana kol olan Yağlıpınar Suyu da debisindeki dikkat çekici artışla yöre halkını sevindirdi.

#8
Foto - Eriyen kar suları Göksu Nehri'ni coşturdu

Artan su miktarının, Bozkır Barajı'ndaki doluluk oranına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

#9
Foto - Eriyen kar suları Göksu Nehri'ni coşturdu

Yöre sakinleri, uzun süredir özlenen bu manzaranın hem tarım hem de içme suyu açısından umut verici olduğunu ifade etti.

#10
Foto - Eriyen kar suları Göksu Nehri'ni coşturdu

Kuraklık sebebiyle uzun süredir sıkıntı içinde olan bölgede son yağışlardan sonra vatandaşların yüzleri gülmeye başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş: Gram altın Kapalıçarşı’da 14 bin TL
Ekonomi

İslam Memiş: Gram altın Kapalıçarşı’da 14 bin TL

Altın fiyatlarında sert düşüş sonrası toparlanma yaşanırken gram altın Kapalıçarşı’da yoğun talep ve işçilik maliyetiyle 14 bin liraya çıktı..
İstanbul'da Türk bayrağına kalleş saldırı! Haramzade hakkında flaş gelişme
Gündem

İstanbul'da Türk bayrağına kalleş saldırı! Haramzade hakkında flaş gelişme

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını koparan bir şahıs, bayrağı yere indirip üzerine bastı. E..
Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı
Gündem

Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı

15 Temmuz hainlerine yıllarca kucak açan Yunanistan, FETÖ’cülerin “ulusal güvenlik tehdidi” diyerek oturum ve iltica izinlerini iptal etmeye..
Seyfülislam Kaddafi öldürüldü: 4 silahlı saldırgan evine baskın düzenledi
Dünya

Seyfülislam Kaddafi öldürüldü: 4 silahlı saldırgan evine baskın düzenledi

Libya resmi haber ajansı LANA, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin silahlı saldırı sonucu öldürül..
Galaxy S26 fiyatları şaşırttı: Giriş modeli zamlı, Ultra sürpriz
Teknoloji

Galaxy S26 fiyatları şaşırttı: Giriş modeli zamlı, Ultra sürpriz

Galaxy S26 serisinin sızan fiyatları teknoloji meraklıları arasında şimdiden tartışma başlattı. Maliyet artışları giriş modelinde fiyatların..
Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti
Dünya

Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti

Halep'te bulunan bir tünelde arama sırasında meydana gelen patlamada 3 Suriye askeri hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23