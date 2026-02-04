  • İSTANBUL
Görenler neye uğradığını şaşırdı! 2 metre uzunluğunda ve 120 kilo ağırlığında
Görenler neye uğradığını şaşırdı! 2 metre uzunluğunda ve 120 kilo ağırlığında

Batman’da satışa sunulan 2 metre uzunluğunda, 120 kilogram ağırlığındaki dev turna balığı, görenleri şaşırttı.

Foto - Görenler neye uğradığını şaşırdı! 2 metre uzunluğunda ve 120 kilo ağırlığında

Sezonun en büyük balığı olarak kayıtlara geçen dev turna, büyüklüğüyle ilgi odağı oldu. Turna balığı, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı’nda balıkçı Feyzullah Altuner tarafından yakalandı. Batman’a getirilen balık, kilosu 500 liradan satışa sunuldu.

Foto - Görenler neye uğradığını şaşırdı! 2 metre uzunluğunda ve 120 kilo ağırlığında

Balıkçı Feyzullah Altuner, yakalanan balığın sezonun en büyük balığı olduğunu belirterek, "Bu büyüklükte bir turna balığına nadiren rastlanır. Balığı gören herkes şaşkınlığını gizleyemedi.

Foto - Görenler neye uğradığını şaşırdı! 2 metre uzunluğunda ve 120 kilo ağırlığında

Sezonun en büyük balığı diyebiliriz" dedi. Balık sezonunun yavaş yavaş sona yaklaştığını ifade eden Altuner, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Lezzetli balıkların artık sonuna doğru geliyoruz. Bu dönem iyi değerlendirilmelidir.

Foto - Görenler neye uğradığını şaşırdı! 2 metre uzunluğunda ve 120 kilo ağırlığında

Balık, hem sağlık açısından hem de omega-3 bakımından oldukça zengin. Herkesin balık tüketmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Foto - Görenler neye uğradığını şaşırdı! 2 metre uzunluğunda ve 120 kilo ağırlığında

Batman’da balık tezgahında sergilenen dev turna ilgi odağı olurken, vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

okkeş

Turna sazanın büyüğü tadı güzeldir. ama kilo 500 pahalı
