Teklifleri kabul edilmişti! En sonunda bunu da gördük... Sergi Altimira da radarda...
Real Betis forması giyen Sergi Altimira'nın da Galatasaray'ın müstakbel defansif 8 numara adayları arasına eklendiği iddia edildi.
Galatasaray’ın orta saha listesine giren isimler arasında Real Betis forması giyen Sergi Altimira da eklendi. İddiaya göre İspanyol oyuncu da sarı-kırmızılıların radarında. Kulübün mevcut transfer stratejisi ise "A Kalite" bir ismin gelme ihtimali şu aşamada oldukça düşük görüldüğü için transferin kiralama yoluyla çözülmesi.
Yönetim, kulübe mali yük getirmeyen, satın alma opsiyonu Galatasaray'da olan ancak zorunlu olmayan kiralık formüllere odaklanmış durumda. Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk menajerler tarafından önerilen oyuncular üzerinden değerlendirmeler yapmaya devam ediyor.
Nhaga transferinin ardından bir takviye daha yapılması bekleniyor. Ancak bu ismin mevkisi henüz netleşmiş değil. Gelen bilgiler, transfer edilecek oyuncunun tecrübeli bir orta saha veya savunmacı olabileceği yönünde.
Kulüp, transferi henüz kapatmadı. Mevkiden bağımsız olarak, son ana kadar en avantajlı "fırsat transferi" için masada kalmaya devam edecek.
