  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Teklifleri kabul edilmişti! En sonunda bunu da gördük... Sergi Altimira da radarda...

Real Betis forması giyen Sergi Altimira'nın da Galatasaray'ın müstakbel defansif 8 numara adayları arasına eklendiği iddia edildi.

#1
Galatasaray’ın orta saha listesine giren isimler arasında Real Betis forması giyen Sergi Altimira da eklendi. İddiaya göre İspanyol oyuncu da sarı-kırmızılıların radarında. Kulübün mevcut transfer stratejisi ise "A Kalite" bir ismin gelme ihtimali şu aşamada oldukça düşük görüldüğü için transferin kiralama yoluyla çözülmesi.

#2
Yönetim, kulübe mali yük getirmeyen, satın alma opsiyonu Galatasaray'da olan ancak zorunlu olmayan kiralık formüllere odaklanmış durumda. Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk menajerler tarafından önerilen oyuncular üzerinden değerlendirmeler yapmaya devam ediyor.

#3
Nhaga transferinin ardından bir takviye daha yapılması bekleniyor. Ancak bu ismin mevkisi henüz netleşmiş değil. Gelen bilgiler, transfer edilecek oyuncunun tecrübeli bir orta saha veya savunmacı olabileceği yönünde.

#4
Kulüp, transferi henüz kapatmadı. Mevkiden bağımsız olarak, son ana kadar en avantajlı "fırsat transferi" için masada kalmaya devam edecek.

