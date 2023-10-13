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Eğitim Okullarda ara tatile yeni düzenleme!
Eğitim

Okullarda ara tatile yeni düzenleme!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 21:33:00 -
Okullarda ara tatile yeni düzenleme!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili önümüzdeki öğretim yılında düzenleme olabileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durum olmadığını söyleyen Bakan Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" dedi.

RAPORA GÖRE BELİRLENECEK

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok" diye konuştu.

BU SENE ARA TATİLLER NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılında 1. dönem ara tatili, 13 Kasım-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 

Yarıyıl tatili ise 22 Ocak-5 Şubat tarihlerinde uygulanacak. 2. dönem ara tatili ise 8 Nisan'dan 12 Nisan tarihine kadar sürecek.
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