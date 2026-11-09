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Gündem Okullarda 15 tatil heyecanı! 2027 yarıyıl tatili takvimi açıklandı
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Okullarda 15 tatil heyecanı! 2027 yarıyıl tatili takvimi açıklandı

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Okullarda 15 tatil heyecanı! 2027 yarıyıl tatili takvimi açıklandı

MEB 2027 yarıyıl tatili takvimini açıkladı! Öğrencilerin merakla beklediği 15 tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. İşte Ocak ayındaki sömestr tatilinin tarihleri...

2026-2027 Eğitim yılının 15 tatili belli oldu. Sömestr olarak da bilinen bu tatil için sorular gündeme gelmeye başladı. Ocak ayına iki aydan az kala sorular arttı. Peki 15 tatil ne zaman? İşte 2027 Ocak tatili

15 TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

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