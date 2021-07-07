Okulların kapanması ve yaz tatiline girilmesi ile birlikte öğrenciler birici dönemin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni döneme ait çalışma takvimini paylaştı. Okullar, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü açılacak, birinci dönem ara tatili ise 15 Kasım 2021'de başlayacak. Peki, Okullarda 1. dönem ne zaman başlayacak?

Okullarda 1. dönem ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge yayınlandı. Genelgede yeni eğitim öğretim yılının takvimi açıklandı.

Buna göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında;



1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacaktır.



2- Birinci dönem, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.



3- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.



4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.



5- Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecektir.



6- Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecektir.



7- Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.



8- İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir.



9- İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecektir.



10- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi” örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.



11- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.'' denilmiştir.