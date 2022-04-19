Okullara sızan Haytap'tan yeni skandal! Küçücük çocuklara işkence videosu izletip ant içirdiler!

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Yeni Akit, başıboş köpeklerin sokakları 'terörize' etmesinde payı olan sözde 'hayvan dernekleri'ni mercek altına aldı.

Pawguards isimli şirketin kirli çamaşırlarının ortaya dökülmesinin ardından, dernek maskesiyle Haytapshop üzerinden Şentürk Veterinerlik Ltd Şti ünvanını kullanan Hayvan Hakları Federasyonu (Haytap) isimli oluşumun usulsüz bir şekilde mama ticareti yaptığı gün yüzüne çıktı.

Kurban Bayramı'nı hedef alan Haytap'tan 'beyin yıkama' operasyonu

Her sene Kurban Bayramı'nı hedef alan Haytap'ın geçtiğimiz günlerde küresel güçlerin dayatması olan veganlık ideolojisini ilkokul çağındaki çocuklara empoze ettiği belirlenmişti.

Başıboş köpekleri kuzu ve tavuk eti ile besleyerek ikiyüzlü bir tavır sergileyen Haytap'ın yeni bir skandalı daha ortaya çıktı.

Öğrencilere şiddet içerikli korkunç görüntüler izletildi

Okullarda faaliyet gösteren Haytap'ın ilkokul öğrencilerine işkence videoları izlettiği tespit edildi.

Arabistan'da olduğu iddia edilen işkence görüntülerini okullarda küçük çocuklara izleten Haytap, "Türkiye asla Arap kültürüne teslim olmayacak" başlığıyla Müslümanlara da alçakça bir imada bulunarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Videodaki notta "Haytap, Türkiye'de bunlar olmasın diye yıllardır desteklerinizle okullarda olmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Öğrencilere köpekler için ant içirdiler

İşkence görüntüleriyle birlikte Haytap görevlilerinin çocuklara köpekler üzerinden bir de ant içtirdiği görüldü.

Vatandaşların tepki gösterdiği video kaldırıldı

Haytap'ın, yaptığı paylaşıma tepkiler gelmesi ile videoyu kaldırdığı görüldü.

Öte yandan okul yönetiminin ve öğretmenlerin böyle bir etkinliğe nasıl bir müsaade ettiği ise merak konusu oldu.