Okullara da musallat oldular, çocuklarımız tehlikede: Başıboş köpekler ilkokul öğrencilerine saldırdı!

Ankara'nın Altındağ ilçesi, Baraj Mahallesi, Çağrıbey Caddesi, Kuzeykent'te meydana gelen olayda Kuzeykent İlkokulu öğrencileri, okulun etrafında sürü halinde dolaşan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Okula sığındılar

Vatandaşların görüntülediği saldırıda, okulun bahçesine giren köpeklerden kaçan öğrenciler okula sığındı.

Ankara daha önce birçok kez başıboş köpek saldırısına konu olmuştu.

Türkiye'nin Başıboş Köpek Sorunu

Türkiye, ciddi bir başıboş köpek sorunu ile karşı karşıya. Dün 8 başıboş köpek İstanbul Ataköy sahil yolunda yürüyüş yapan bir iş insanına saldırarak yerlerde sürüklemişti. Ondan önce ise yine Gaziantep'te küçük bir kız çocuğu sahibinin başıboş bıraktığı pitbulların saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beykoz'da bulunan Türk-Alman Üniversitesi kampüsünde bir akademisyen 20'ye yakın köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı.

Bundan bir süre önce ise Kütahya'da 9 yaşında bir kız çocuğu köpek saldırısına uğramış, kızcağızın babası ise "Mahallede bu tür olaylardan artık bıktık. Kızım bu sabah okula gitmek için evden çıkmış ve sitenin bahçesinde köpek saldırısına uğramış. Yetkilerden bu konuda çözüm bulmalarını istiyoruz" açıklamasını yapmıştı. Ayrıca ünlü sunucu Ela Rumeysa Cebeci, yürüyüş yaptığı esnada başıboş köpek saldırısına uğradığını ve 5 doz kuduz aşısı yaptırmak zorunda kalacağını açıklamıştı.

Bunun yanında geçtiğimiz aylarda başıboş köpeklerin aniden yola çıkması neticesinde Zonguldak'ta ve Manisa'da yaralanmalı trafik kazaları meydana gelmişti.

Ayrıca Aydın'da başıboş köpeklerin saldırdığı bir çocuğun cinsel organı kopmuş, 4 yaşındaki Alaz İkra'nın kulağı köpek saldırısı ile kopmaktan son anda kurtarılmış, İkra'nın kulağına 300 dikiş atılmıştı.

İstanbul Küçükçekmece'de 14 yaşında bir çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğramış, annesi Dr. Handan Kılıç'ın başıboş köpek sorununa isyan ettiği açıklaması dikkat çekmişti.

Ayrıca geçtiğimiz ay Eskişehir'de başıboş köpekler bir tayı öldürmüş, bir tayı ise ağır yaralamıştı. Kayseri'de 11 yaşında bir kız çocuğu başıboş köpeklerin saldırısından çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarılmış, oyuncu İclal Aydın köpeğini gezdirmeye çıktığı İzmir Urla'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ısırılmış ve daha dün Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 13 yaşında bir çocuk vücudunun muhtelif yerlerinden ısırılarak yaralanmıştı.

Kaynak: Tamgatürk