Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merak ettiği ‘İkinci dönemde okullar uzaktan eğitim mi olacak?” sorusuna açıklık getirdi. Peki, yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Okullar uzaktan eğitime geçecek mi son dakika açıklama | Yüz yüze eğitim sürecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın döneminde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz sürmesi için önemli bir güç elde edeceğiz. Öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin bir daha ayrı kalmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hamdolsun 2021-2022 eğitim öğretim yılını salgına rağmen son derece başarılı bir şekilde tamamladık. Öğretmen ve öğrencilerimizin kurallara uyması sayesinde okullarımızı açık tuttuk. Salgın sürecinde bazı zorluklar, engellemeler ile karşılaştık. Özellikle millet ve milletin gündemi ile hiçbir alakası olmayan kimselerin abartısız, mesnetsiz açıklamaları ile karşı karşıya kaldı. Bu süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgiler ile sosyal medyayı da kullanarak insanımızı yanlış yönlendirme çabası içinde oldular. Okullarımız ile öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin arasına hiçbir bariyerin girmesine izin vermedik. Yüz yüze eğitimi sürdüren birkaç ülkeden biri olduk. Bu vesile ile son 2 yıldır özveri ile çalışan öğretmenlerimizi, dört el ile derslerine sarılan öğrencilerimizi ve MEB çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da büyük bir takdir ile karşılandığını görüyoruz. İkinci dönemi de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz müsterih olsunlar” dedi.