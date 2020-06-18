Okullar sınav öncesi dezenfekte edildi

Nilüfer Belediyesi bu hafta sonu yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi ilçedeki 94 okulu dezenfekte etti.

Nilüfer Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında salgının başladığı günden bu yana titizlikle gerçekleştirdiği hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde de sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı. Nilüfer ilçesindeki 94 okulda sınav salonları, koridorlar ve tuvaletler dezenfekte edildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, öğrencilerin geleceği açısından büyük önem taşıyan LGS sınavında olası salgın riskini en aza indirmek için belediye ekiplerinin titizlikle dezenfeksiyon çalışması yürüttüğünü ifade etti. Erdem, “Okullarımızda sağlıklı bir ortam oluşturmak, öğrencilerimizin ve tabi toplumun sağlığı bizim için çok önemli. Bütün öğrencilere böylesine zorlu bir süreçte girecekleri sınavda başarılar diliyorum. Dilerim, geleceğimizi emanet edeceğimiz bütün gençlerimiz emeklerinin karşılığını alır” dedi.