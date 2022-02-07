Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatili ne kadar var?
Ara tatil ne zaman hangi ay? 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 24 Ocak’ta sona erdi. Yarıyıl tatilinin ardından ders başı 7 Şubat’ta başladı. Öğrenciler ise şimdiden okulların ne zaman tatil olacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil hangi ayda?
2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de başladı. İlk dönem 24 Ocak’ta sona erdi. İkinci dönem ise 7 Şubat Pazartesi günü başladı. Öğrenciler ise ara tatilin ne zaman başlayacağını, yaz tatiline ne kadar kaldığını araştırmaya başladı.
Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatili ne kadar var?
Artan vakalar sebebiyle okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği merak konusu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek” açıklamasında bulundu. Bu sebeple ikinci dönemde uzaktan eğitime geçilmesi beklenmiyor.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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