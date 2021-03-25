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Eğitim Okullar ne zaman kapanacak? Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak?
Eğitim

Okullar ne zaman kapanacak? Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar yaz tatiline ne zaman girecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde yüz yüze eğitim 15 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde kademeli olarak başladı. Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin ne zaman olacağını ara tatile ne kadar kaldığını araştırıyor. Peki, bu sene okullar yaz tatiline girmeyecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 16:22:00 -
Okullar ne zaman kapanacak? Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan ve yüz yüze eğitimi bir arada sürdürüyor. Mart ayının sonlarına gelindiğinde öğrenciler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, bu sene okullar yaz tatiline ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okulların yaz tatiline gireceği tarihle ilgili kısa bir zaman önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda ulundu. Bakan Selçuk, “15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı sene başında yaptığı açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılının 18 Haziran 2021 Cuma günü sona ereceğini duyurmuştu.

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