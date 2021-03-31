  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman?
Eğitim

Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman?

Okulların ne zaman kapanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Koronavirüs risk haritasının açıklanmasının ardından uzaktan eğitim sürecinde dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 20:52:00 -
Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna net yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, Nisan'da ara tatil var mı?

Okullar ne zaman kapanacak?

Kabine Toplantı sonrası MEB'den açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12’inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12’nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO ‘Baraj’ı geçti! Rezil dizi çakıldı
Medya

EDHO ‘Baraj’ı geçti! Rezil dizi çakıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi reytinglerde FOX’un rezil dizisi Baraj’ı solladı.
Türk SİHA'ları dikkatini çekti! Her an teklif yapabilirler
Gündem

Türk SİHA'ları dikkatini çekti! Her an teklif yapabilirler

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Rektör Vekili olarak görev yapan Prof. Dr. Cengiz Tomar, Türkiye ile Azerbaycan arasın..
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Popescu ile ilgili casusluk skandalı
Spor

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Popescu ile ilgili casusluk skandalı

Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan eski Rumen futbolcu Gheorghe Popescu'nun Romanya'da futbol oynadığı sırada Rumen devletiyle işbi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay