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Eğitim Okullar ne zaman kapanacak?
Eğitim

Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Bakan Ziya Selçuk'tan okulların kapanış tarihi hakkında açıklamada bulundu. Milyonlarca öğrenci devam eden eğitim sürecinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? soruları araştırılıyor. Peki, okullar hangi tarihte kapanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 22:21:00 -
Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak sorusu araştırma konusun almaya devam ediyor. Son dönemde artan vaka sayıları ile birlikte yüz yüze eğitim konusunda yeniden soru işaretleri oluşmaya başladı. 

Okullar ne zaman kapanacak?

Okulların kapanıp kapanmayacağı ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Okulların kapanış tarihi ve nisan ara tatili hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.’ diye konuştu.

Karneler ne zaman verilecek?

Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz'a kadar eğitim vermesine yönelik çalışmaların ardından, karnelerin ne zaman verileceğine dair oluşan soru işaretlerine açılık getirdi.

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

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