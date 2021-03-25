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Eğitim Okullar ne zaman kapanacak?
Eğitim

Okullar ne zaman kapanacak?

Okulların ne zaman kapanacağı ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı. Yaz tatilinin ne zaman geleceğini merak eden öğrenciler okulların kapanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 00:49:00 -
Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak? İkinci ara tatil var mı? Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yılı eğitim takvimi ve karne alınacak tarih

Okullar ne zaman kapanacak?

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.” dedi.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eksiği olan öğrenciyi belirlediklerini ve öğretmenlerin o çocuklara özel ders verdiğini, bunun bir tamamlama çalışması olduğunu ifade eden Selçuk, yazın kritik gruplara özel kamplar düzenleneceğini aktardı

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