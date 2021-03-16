MEB, 2020 - 2021 çalışma takvimi ile "Yarıyıl tatili ne zaman" sorusunun yanıtı verdi. Sömestr tatili için tatil planları yapan öğrenciler ve veliler internette araştırma yapıyor.

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de “Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor." diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde...''