Koronavirüs salgınında Omicron varyantı sebebiyle vaka sayıları artmaya başladı. Vaka sayılarının 90 bini aşmasıyla birlikte aileler ‘Uzaktan eğitim başlar mı?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Okullar ne zaman hangi gün açılacak? Hangi okullar uzaktan eğitimle açılacak?

Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başladı ve 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Ders başı ise 7 Şubat Pazartesi günü yapılacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimin yüz yüze devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın döneminde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz sürmesi için önemli bir güç elde edeceğiz. Öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin bir daha ayrı kalmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hamdolsun 2021-2022 eğitim öğretim yılını salgına rağmen son derece başarılı bir şekilde tamamladık. Öğretmen ve öğrencilerimizin kurallara uyması sayesinde okullarımızı açık tuttuk. Salgın sürecinde bazı zorluklar, engellemeler ile karşılaştık. Özellikle millet ve milletin gündemi ile hiçbir alakası olmayan kimselerin abartısız, mesnetsiz açıklamaları ile karşı karşıya kaldı. Bu süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgiler ile sosyal medyayı da kullanarak insanımızı yanlış yönlendirme çabası içinde oldular. Okullarımız ile öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin arasına hiçbir bariyerin girmesine izin vermedik. Yüz yüze eğitimi sürdüren birkaç ülkeden biri olduk. Bu vesile ile son 2 yıldır özveri ile çalışan öğretmenlerimizi, dört el ile derslerine sarılan öğrencilerimizi ve MEB çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da büyük bir takdir ile karşılandığını görüyoruz. İkinci dönemi de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz müsterih olsunlar” dedi.