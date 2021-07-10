2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ile 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümünde öğrenciler uzaktan eğitime katıldı. 2 Temmuz’da 2020-2021 eğitim öğretim yılı tamamlandı ve 5 Temmuz’da telafi eğitimi başladı. Velilerin tercihine göre öğrencilerin katıldığı telafi eğitimi 31 Ağustos’ta sona erecek. Milyonlarca kişi okulların eylül ayının kaçında açılacağını araştırıyor. Peki, 1.sınıflar ne zaman okula başlayacak 2021

Okullar ne zaman eylül ayının kaçında açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.