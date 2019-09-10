0553 313 94 23

Okullar ne zaman ara tatile girerecek? MEB 15 tatili ne zaman olacak? Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar açıldı. Milyonlarca ortaöğretim ve lise öğrencisi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına merhaba dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman tatil olacağını, ara tatil tarihleri ne zaman? 15 tatili ne zaman olacak? Sorularına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimini açıkladı.Peki MEB okullar ne zaman ara tatile girecek? 15 tatili ne zaman olacak? Okullar ne zaman kapanacak? soruları okulların yeni açılmasıyla birlikte sorulmaya başlandı. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. Okullar 19 Haziran’da kapanacak. Öğrenciler 11 haftalık yaz tatiline girilecek. Ayrıca e okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile de öğrenciler başta ders notları ve devamsızlıklarını olmak üzere tüm ders bilgilerine buradan ulaşabilecek.

10 Eylül 2019 Salı 09:29
Okullar ne zaman ara tatile girerecek? MEB 15 tatili ne zaman olacak? Okullar ne zaman kapanacak?

 Okullar açıldı. Milyonlarca ortaöğretim ve lise öğrencisi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına merhaba dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman tatil olacağını, ara tatil tarihleri ne zaman? 15 tatili ne zaman olacak? Sorularına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimini açıkladı.  Peki MEB okullar ne zaman ara tatile girecek? 15 tatili ne zaman olacak? Okullar ne zaman kapanacak? soruları okulların yeni açılmasıyla birlikte sorulmaya başlandı. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. Okullar 19 Haziran’da kapanacak. Öğrenciler 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni eğitim yılı takvimi açıklandı ve yeni ara tatiller belirlendi. MEB eğitim-öğretim yılına 2 ara tatil daha ekledi Ara tatiller Kasım ve Nisan ayında yapılacak, yaz tatili iki hafta kısalacak  ama toplam tatil süresi kısalmayacak.

MEB ilk ara tatil ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılına 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlandı. Okullar 19 Haziran’da kapanacak. Peki, MEB ilk ara tatil ne zaman yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimine ilişkin detaylar.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıklarken “18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.” dedi. Böylece sömestir ile birlikte 3 ara tatil olacak.

Okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak?

Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. Öğrenciler için 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB ilk ara tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni sisteme göre ilk ara tatili 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapacak. Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise Nisan ve Kasım aylarında 1’er haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019´da başlayacak. 18-22 Kasım 2019´da ilk ara tatil yapılacak. 25 Kasım´dan 17 Ocak´a kadar birinci dönem devam edecek. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020´de başlayacak. 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak, 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:29
  1. MEB ilk ara tatili ne zaman?
  2. Okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak?
  3. MEB ilk ara tatil ne zaman yapılacak?
  4. Ara tatiller ne zaman olacak?
  5. 2019-2020 ara tatiller ne zaman?
  6. meb ilk ara tatil
  7. meb 2019 2020 ara tatil takvimi
  8. Okullar ne zaman ara tatile girerecek?
  9. MEB 15 tatili ne zaman olacak?
  10. Okullar ne zaman kapanacak?
  11. e okul vbs

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis ekiplerinden okul çevresinde şüpheli araç ve kişilere denetim
    1. Polis ekiplerinden okul çevresinde..
    2. Gazze’de İsrail’e ait İHA düşürüldü
    3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca..
    4. Gaziler, engelliler ve şehit..
    5. Gazze'de İsrail'e ait bir İHA düşürüldü
    6. Yemen’de Husilere ait silah deposunda..
    7. Davutoğlu’nun ihraç metninde neler..
    8. Doğu’da en yüksek hava sıcaklığı..
    9. Amigo Orhan 3’lü tezahürat için ne..
    10. 42 Türk firmasından Londra çıkarması!
    11. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    12. Van polisi, okul çevreleri, yaya..
    13. İnegöl Belediyesinden 2 bin kişilik..
    14. Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu
    15. EURO2020 elemeleri puan durumu Avrupa..
    16. (Özel) Maltepe’de patenli gençlerin..
    17. Erdal Erzincan’dan 20 yıl sonra..
    18. 17 bin kişi havaalanında mahsur kaldı
    19. Osmanlı dönemindeki Bağdat,..
    20. Terlikle koşan minik kıza ayakkabı..
    21. Kuzey Kore’den yeni füze denemesi
    22. Kıyı balıkçılığına ’18 metre’ tehdidi
    23. MKE Ankaragücü bilet fiyatlarında..
    24. İsrail İHA'sı düşürüldü!
    25. Van’da PKK’ya ait 3 sığınak imha edildi
    26. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma..
    27. Aydınlı master Serkan Şengil, 2019’u 1..
    28. Karacasu’da görev yapan öğretmen,..
    29. İçişleri duyurdu! Aranan 946 kişi..
    30. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı