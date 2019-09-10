Okullar ne zaman ara tatile girerecek? MEB 15 tatili ne zaman olacak? Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar açıldı. Milyonlarca ortaöğretim ve lise öğrencisi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına merhaba dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman tatil olacağını, ara tatil tarihleri ne zaman? 15 tatili ne zaman olacak? Sorularına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimini açıkladı. Peki MEB okullar ne zaman ara tatile girecek? 15 tatili ne zaman olacak? Okullar ne zaman kapanacak? soruları okulların yeni açılmasıyla birlikte sorulmaya başlandı. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. Okullar 19 Haziran’da kapanacak. Öğrenciler 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni eğitim yılı takvimi açıklandı ve yeni ara tatiller belirlendi. MEB eğitim-öğretim yılına 2 ara tatil daha ekledi Ara tatiller Kasım ve Nisan ayında yapılacak, yaz tatili iki hafta kısalacak ama toplam tatil süresi kısalmayacak.

MEB ilk ara tatil ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılına 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlandı. Okullar 19 Haziran’da kapanacak. Peki, MEB ilk ara tatil ne zaman yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimine ilişkin detaylar.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıklarken “18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.” dedi. Böylece sömestir ile birlikte 3 ara tatil olacak.

Okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak?

Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. Öğrenciler için 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB ilk ara tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni sisteme göre ilk ara tatili 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapacak. Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise Nisan ve Kasım aylarında 1’er haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019´da başlayacak. 18-22 Kasım 2019´da ilk ara tatil yapılacak. 25 Kasım´dan 17 Ocak´a kadar birinci dönem devam edecek. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020´de başlayacak. 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak, 11 haftalık yaz tatiline girilecek.