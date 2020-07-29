Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu 29 Temmuz’da toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 2020-2021 eğitim öğretim yılı hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

Okullar ne zaman açılacak son durum

2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu. Ancak süreç boyunca bu kararı pandeminin yöneteceğinin de altı çizildi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karar hakkında net bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak. Okullardaki eğitimin uzaktan, hibrit veya karma eğitim tarzında mı olacağı konusunda Bakanlık ile Bilim Kurulundaki arkadaşlarımız çalışıyor" dedi.