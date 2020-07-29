Okullar ne zaman açılacak son durum
Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 23 Mart – 19 Haziran tarihleri arasında uzaktan eğitim yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan açıklamada okulların 31 Ağustos’ta açılacağı ancak salgının seyrinin söz konusu kararı değiştirebileceği belirtildi. Vatandaşlar sık sık internette “Bu sene okullar açılacak mı?” , “Okulların durumu belli oldu mu?” , “Okullar açılır mı?” , “Uzaktan eğitim devam eder mi?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Konu hakkında sağlık bakanı Fahrettin Koca’dan önemli bir açıklama geldi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu 29 Temmuz’da toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 2020-2021 eğitim öğretim yılı hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.
Okullar ne zaman açılacak son durum
2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu. Ancak süreç boyunca bu kararı pandeminin yöneteceğinin de altı çizildi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karar hakkında net bir açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak. Okullardaki eğitimin uzaktan, hibrit veya karma eğitim tarzında mı olacağı konusunda Bakanlık ile Bilim Kurulundaki arkadaşlarımız çalışıyor" dedi.