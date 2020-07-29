  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak son durum

Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 23 Mart – 19 Haziran tarihleri arasında uzaktan eğitim yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan açıklamada okulların 31 Ağustos’ta açılacağı ancak salgının seyrinin söz konusu kararı değiştirebileceği belirtildi. Vatandaşlar sık sık internette “Bu sene okullar açılacak mı?” , “Okulların durumu belli oldu mu?” , “Okullar açılır mı?” , “Uzaktan eğitim devam eder mi?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Konu hakkında sağlık bakanı Fahrettin Koca’dan önemli bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 18:27:00 -
Okullar ne zaman açılacak son durum

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu 29 Temmuz’da toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 2020-2021 eğitim öğretim yılı hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

Okullar ne zaman açılacak son durum

2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu. Ancak süreç boyunca bu kararı pandeminin yöneteceğinin de altı çizildi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karar hakkında net bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak. Okullardaki eğitimin uzaktan, hibrit veya karma eğitim tarzında mı olacağı konusunda Bakanlık ile Bilim Kurulundaki arkadaşlarımız çalışıyor" dedi.

 

Koronavirüs aşısı bulundu mu? | Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? | Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Korona Virüs

Koronavirüs aşısı bulundu mu? | Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? | Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?
Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? | Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Korona Virüs

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? | Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı