Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart’ta tespit edildi. Tespit edilen vakanın ardından hızlıca tedbirler alındı. Öncelikle okullar kapatıldı. Milyonlarca öğrenci 23 Mart’tan bu yana uzaktan eğitime devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar kapalı olduğunu açıkladı. Bu gelişme akıllara “Okullar 1 Haziran’da açılacak mı?” sorusunun getirdi.

Okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran’da mı açılacak?

Okulların açılacağı kesin tarih kabine toplantısında kararlaştırılacak. Milliyet’in haberine göre okullar, 1 Haziran Pazartesi günü eğitime başlayacak. Ancak temmuza sarkma olmayacak şekilde çok fazla açık kalmayacak. Yaşları itibarıyla sosyal mesafe başta olmak üzere alınan tedbirlere tam olarak uyamayacakları değerlendirildiği için kademeli olarak başlayacak eğitim sürecine, ana okulları ile ilkokullar dahil edilmeyecek. İlk etapta bu yıl sınava girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri okula başlatılacak. Bu sınıflardaki öğrencilerinin sınava girecekleri için motivasyon sağlamanın önemine dikkat çekiliyor. Kademeli açılmanın ardından 11., 10. ve 9. sınıfların da eğitime dahil edilebileceği ancak kesin kararın 1 Haziran yaklaşırken açıklanacağı belirtiliyor.