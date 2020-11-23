Okullar ocak ayında açılacak mı? | Koronavirüs salgınında vakaların artmaya başlamasıyla birlikte yeni tedbirler alındı. Bu sebeple yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, okullar ocak ayında mı açılacak? | Yazılılar yapılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? | Okul sınavları yapılacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime 4 Ocak’ta başlanılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Bakan Selçuk, “Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz” dedi.

Öğrenciler yazılıların nasıl ne zaman yapılacağını da merak ediyor. Konu hakkında Ziya Selçuk, “31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek" dedi.

Bakan Selçuk sınavların kesinlikle iptal olmadığını belirtti ve "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam" diye konuştu.