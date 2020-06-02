Okullar ne zaman açılacak? (MEB) Okulların açılacağı tarih açıklandı!

Koronavirüs sebebiyle okullarda 2 aydır eğitim verilemiyor. Öğrenciler ve aileler okullarda eğitimin tekrar başlayacağı tarihi araştırıyor. Türkiye’de normalleştirme çalışmaları kapsamında çalışmalar devam ediyor. Restoran, kafe, spor salonu gibi işyerleri 1 Haziran tarihinden itibaren açılmaya başladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından okullar açılacak mı? Sorusu tekrar gündeme taşındı. YÖK üniversitelerde bahar döneminde sınavların online olarak gerçekleştirileceğini bahar döneminin tatil edileceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan kabine toplantısının ardından kreşlerin ve kursların Haziran ayında açılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde sağlıklı olarak alamadığı derslerin telafi eğitimi ile verileceğini açıklamıştı. Peki okullar açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihiyle ilgili yaşanan son gelişmeler…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2019-2020 eğitim yılının tatil edildiğini ve okulların bir daha ki dönemde Eylül ayında açılacağını belirtti. İşte yapılan açıklama;

“Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.”

UZAKTAN EĞİTİMİN SONA ERECEĞİ TARİH AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda 2019-2020 yılında eğitim verilmemesi kararının alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 19 Haziran’da uzaktan eğitim sürecinin sona ereceğini açıkladı. TELAFİ EĞİTİMİ YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim ile verilen derslerin ne kadar faydalı olduğunun ölçüleceğini belirterek “ Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek.” dedi. Açıklamasının devamında öğretmenlerin yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi vereceğinin altını çizen Selçuk “ Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz.” dedi.